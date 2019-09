Соревнования проходят интересно и зрелищно. Об этом в пятницу сказал Trend зритель 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Джафар Салаев, передает Day.Az.

"Привел внучку посмотреть соревнования. Она тоже занимается художественной гимнастикой, поэтому ей интересно все, что происходит на подиуме. Мы часто посещаем соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики. Хочу, чтобы внучка видела, как соревнуются известные гимнастки, училась у них, вдохновлялась их победами. Замечательно, что Чемпионат мира проходит в Баку", - сказал зритель.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

