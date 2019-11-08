В настоящее время одной из основных причин омоложения сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане является употребление энергетических напитков, курение кальяна.

Об этом в пятницу сказала Trend директор НИИ кардиологии министерства здравоохранения, доктор медицинских наук Гюльназ Дадашова, передает Day.Az.

По ее словам, раньше случаи инфаркта, гипертонии встречались у лиц старше 45-50 лет.

"Обычно, в связи с возрастным фактором сердечно-сосудистые заболевания встречались у мужчин после 45, у женщин - после 50 лет. Но сейчас 28-30-летние молодые люди страдают от гипертонии. К нам даже обращаются 18-летние юноши в связи с повышением артериального давления. К сожалению, употребление молодежью энергетических напитков, курение кальяна, ведение нездорового образа жизни омолаживает сердечно-сосудистые заболевания в стране", - сказала Дадашова.

Он добавила, что если раньше основными причинами этих заболеваний указывались употребление спиртных напитков и курение сигарет, то сейчас в разы увеличилось число факторов, влияющих на образование сердечно-сосудистых заболеваний.

"Также на развитие сердечно-сосудистых заболеваний влияют передачи негативного характера, фильмы ужасов. Например, среди больных, перенесших инфаркт, после просмотра таких передач, перед выпиской домой, наблюдались повторные инфаркты. Просмотр пожилыми, детьми, людей с больным сердцем таких передач неправильно. Необходимо шире информировать людей по данному поводу, чтобы они знали о факторах риска", - подчеркнула Гюльназ Дадашова.

Она также добавила, что в составе энергетических напитков, кроме кофеина, есть и другие токсичные вещества, консерванты, негативно влияющие на нервную систему человека.

"Эти вещества повышают кровяное давление, что в свою очередь увеличивает количество людей с гипертонией. Из-за наличия фактора стресса среди студентов, растет и число студентов-гипертоников. Если мы не хотим болеть, что должны быть более ближе к природе, употреблять натуральные пищу и напитки. Наряду с этим, люди должны проходить обследование у кардиолога не реже чем раз в год", - сказала Гюльназ Дадашова.

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