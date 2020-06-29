Чтобы пережить вторую волну пандемии, нужно соблюдать всего три условия

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) давно уже не просто медицинская, а глобальная социально-медицинская и экономическая проблема. Она затронула практически весь мир. Всему миру нанесен огромный ущерб, и до сих пор, несмотря на то, что с начала объявления пандемии прошло уже немало времени, решение вопроса остается не определённым - мир готовится пережить ее вторую волну.

Об этом сказал в беседе с Day.Az профессор Азербайджанского медицинского университета Гусейн Габулов.

По его словам, течение этой пандемии в разных странах идет по-разному, иногда непредсказуемо. Здесь в разной степени задействованы экономические, климатические, географические особенности, социальная составляющая, возможности системы здравоохранения, систем управления и т.д. Но одна из составляющих, которая однозначно влияет на показатели распространенности инфекционных процессов подобного рода, - это такое понятие, как комплаенс (сompliance), отметил врач.

"Это термин, который часто употребляется в медицинской практике, чтобы достичь эффекта в лечении больного человека. В переводе с английского обозначает "соответствие, выполнение, соблюдение, соблюдение требований", в медицине - взаимопонимание врача и пациента или родителей больного ребенка.

В ходе пандемии комплаенс или консолидация всего общества, борющегося с пандемией, играет одну из значимых ролей, если не самую решающую. В этом смысле, очень важно достижение максимального понимания всех заинтересованных в борьбе с пандемией сторон общества, к которым относятся население и все структуры, призванные создать условия для обуздания пандемии", - сказал профессор АМУ.

На сегодняшний день, отметил он, наше общество знает и в целом осознает, что для профилактики и снижения скорости распространения опасных вирусных инфекций, которые передаются воздушно-капельным и контактным путем, существуют несколько довольно простых условий, которые надо соблюдать.

К этим условиям, в первую очередь относятся:

Первое - это выполнение простых, базовых санитарно-гигиенических мероприятий, к которым относятся частое, по мере необходимости, мытье рук или же их дезинфекция санитайзерами, если нет возможности вымыть руки мылом под проточной водой. Необходимо отметить, что после каждого возвращения с улицы и мытья рук, важно умыть лицо, прополоскать полость рта, горла и носа обычной водой.

Второе важное условие профилактики распространения инфекции в период эпидемий - избегать по возможности мест скопления людей и соблюдение безопасного расстояния в общественных местах. По разным данным, такое расстояние должно составлять минимум 1-1,5 метра. Однако, важно помнить, что чем больше расстояние будет сохраняться между людьми, тем меньше будет вероятность заражения вирусом.

Третье, и также важное, условие - это ношение маски в закрытых помещениях или же в местах скопления людей, где сложно соблюдать необходимую безопасную дистанцию

Соблюдение этих трех важных условий способно значительно снизить скорость распространения инфекции, подчеркнул врач.

По словам Гусейна Габулова, у части населения возникают сложности с соблюдением безопасной дистанции и ношением масок, но в последнее время основная часть населения старается следовать правилам.

"Однако пока есть люди, которые недостаточно осознают необходимости вышеупомянутых процедур. Дело в том, для того, чтобы люди эффективно выполняли какие-то предписания и положения, они должны это, в первую очередь, понять и осознать. И это относится к населению любой страны мира. Такова психология здорового человека. У каждого человека есть свой индивидуальный темперамент, объем и скорость восприятия той или иной информации. Кому-то необходимо объяснить один, кому-то несколько раз, кому-то показать личным примером и т.д, - считает наш собеседник.

Гусейн Габулов напомнил, как в начале пандемии многие государственные и общественные деятели различного ранга демонстрировали, как правильно мыть руки. Поему бы им сегодня, последовав примеру Президента Азербайджана Ильхама Алиева, не продемонстрировать необходимость ношения масок, появляясь в них в общественных местах или закрытых помещениях, на брифингах и т.д.?

"При необходимости адекватные ужесточения охранительного для здоровья каждого из нас карантинного режима и система штрафов и наказаний всегда имеет место быть. Поскольку никто не отменял несознательных граждан, и тех лжеспециалистов или явных вредителей, кто своими популистскими высказываниями или действиями стремятся нажить авторитет на горе и трудностях людей, вводят их в заблуждение недостоверной информацией, действуя по принципу "чем хуже, тем лучше"", - сказал профессор АМУ.

По мнению нашего собеседника, для успешного решения вопросов, связанных с текущей пандемией, необходимо привлечение в этот процесс максимально возможного количества людей. Важно активизировать общественность, вовлечь в работу по информированию населения больше волонтеров, создать, например, дружины из молодежи, которые дежурили бы на улицах и собственным примером показывали и разъясняли населению ситуацию и правила карантинного режима. Все это, считает доктор Габулов, способствовало бы максимальному взаимопониманию и консолидации населения в деле эффективного обуздания коронавирусной пандемии.

Лейла Таривердиева