В Азербайджане изменены правила приема в вузы тех, кто получил образование по международной программе
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Условия внеконкурсного приема в вузы абитуриентов, получивших образование по аккредитованным на международном уровне программам образования".
Как сообщает Day.Az, новым решением Кабмина часть пятая "Условий внеконкурсного приема в вузы абитуриентов, получивших образование по аккредитованным на международном уровне программам образования" дана в новой редакции.
Согласно решению, специальности и проходной бал для этих специальностей, по которым ведется внеконкурсный прием абитуриентов, получивших образование по программам образования, предусмотренным в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3, ежегодно на основании представленных ниже минимальных и максимальных проходных баллов определяется Государственным экзаменационным центром при согласовании с министерством образования:
5.1. Программа международного бакалавриата (IB Diploma Programme) - 25-35;
5.2. Высший уровень общего сертификата об образовании (Advanced Level of General Certificate of Education) - C или B (по соответствующим трем экзаменационным предметам);
5.3. Расширенное размещение (Advanced Placement) - 3 или 4 (по соответствующим трем экзаменационным предметам).
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