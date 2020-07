В Азербайджане изменены правила приема в вузы тех, кто получил образование по международной программе

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Условия внеконкурсного приема в вузы абитуриентов, получивших образование по аккредитованным на международном уровне программам образования".

Как сообщает Day.Az, новым решением Кабмина часть пятая "Условий внеконкурсного приема в вузы абитуриентов, получивших образование по аккредитованным на международном уровне программам образования" дана в новой редакции.

Согласно решению, специальности и проходной бал для этих специальностей, по которым ведется внеконкурсный прием абитуриентов, получивших образование по программам образования, предусмотренным в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3, ежегодно на основании представленных ниже минимальных и максимальных проходных баллов определяется Государственным экзаменационным центром при согласовании с министерством образования:

5.1. Программа международного бакалавриата (IB Diploma Programme) - 25-35;

5.2. Высший уровень общего сертификата об образовании (Advanced Level of General Certificate of Education) - C или B (по соответствующим трем экзаменационным предметам);

5.3. Расширенное размещение (Advanced Placement) - 3 или 4 (по соответствующим трем экзаменационным предметам).