В Азербайджане дети инвалидов войны будут освобождены от платы за обучение

Дети всех лиц, в отношении которых установлена инвалидность, полученная при восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также сами лица, в отношении которых установлена инвалидность I и II степени при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики, будут освобождены от оплаты обучения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Кямал Джафаров сообщил, что в связи с этим предлагается отменить статью 19 Закона "О трудовых пенсиях" (дополнения к страховой части трудовой пенсии) и внести изменения в другие законы.

Реабилитационное лечение инвалидов будет обеспечено за счет государства, им будут предоставлены реабилитационные средства, включая инвалидные коляски, протезно-ортопедические средства, высокотехнологичные протезы.

В то же время, если показатель инвалидности серьезно ограничивает способность передвигаться, этим лицам будут предоставлены легковые автомобили. Обеспечение инвалидов жильем или индивидуальным домом будет осуществляться Министерством труда и социальной защиты населения, а получивших инвалидность впоследствии - местным органом исполнительной власти.