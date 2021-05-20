В Азербайджане примут решение о работе общественного транспорта

"Некоторые из наших пандемических больниц в последнее время закрываются из-за сокращения числа пациентов, и это хорошая новость".

Как сообщает Day.Az, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний TƏBIB Ягут Гараева в программе AzTV "Günə bərabər başlayaq".

По ее словам, в связи с этим сегодня идут серьезные обсуждения решений, которых с нетерпением ждут граждане.

"Каждый должен понимать, что вакцинация очень важна. Ожидается, что в ближайшие дни мы объявим об отмене использования масок на открытом воздухе, а также об использовании общественного транспорта. Будут объявлены конкретные решения".

Я.Гараева также отметила, что на сегодняшний день существует мнение о том, что если люди, перенесшие заболевание, впоследствии будут вакцинированы, то сформированный у них иммунитет будет более долговременным и устойчивым.

Она также подчеркнула, что основной целью вакцинации является предотвращение осложнений и снижение смертности.