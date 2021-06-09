В Азербайджане пассажирам разрешат провозить ручную кладь в самолете

В Азербайджане отменен запрет на провоз ручной клади в самолете.

Как сообщает Day.Az, это отражено в поправках, внесенных Кабинетом министров во "Временные правила организации полетов и перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Согласно действующему решению, провоз ручной клади на всех рейсах авиакомпаний был запрещен. По правилам авиакомпании, в качестве ручной клади разрешалось провозить только следующие личные вещи:

- женскую сумочку или мужской портфель;

- фото/видеокамеру размером не более 30х35х10 см;

- сумку для портативного компьютера (сумки необходимо использовать только по прямому назначению);

- верхнюю одежду, пальто или плащ, костюм с пуговицами (использовать только по прямому назначению);

- букет цветов;

- детское питание и детскую кроватку во время полета с детьми;

- зонтик;

- газеты, журналы и другие материалы для чтения во время полета.

Перевозка домашних животных разрешена с соблюдением соответствующих правил, регулирующих транспортировку домашних животных.

Согласно поправке, ограничения сняты и провоз ручной клади разрешен.

Еще одно изменение касается постов на входе в аэропортовый комплекс. В настоящее время на входе в аэропорт установлены посты сотрудников авиационной безопасности, полиции и медперсонала, которые проверяют наличие паспортов у пассажиров, билетов на определенные рейсы и справок с отрицательным результатом анализа на COVID-19 за 48 часов до вылета. После этого на входе в аэропортовый комплекс появятся пункты пропуска, состоящие из сотрудников службы авиационной безопасности, которые будут проверять наличие паспортов и билетов на определенные рейсы. Таким образом, на постах больше не будет полиции и медперсонала.