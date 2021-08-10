В Азербайджане ужесточат карантин?

Азербайджан является одним из немногих государств в мире, который с первых дней выявления COVID-19 принял оперативные меры в борьбе с пандемией. Наша страна завоевала большую симпатию на международном уровне и считается образцом в плане противодействия коронавирусу. Мы видим это в заявлениях мирового сообщества.

Однако, не смотря на все успехи, бороться с болезнью становится сложнее, ввиду постоянной мутации вируса. Стоит еще отметить, что в связи с тем, что Оперативный штаб ввел некоторые послабления этим летом, разрешив проведение свадеб, открытие спортзалов и метро, некоторые люди будто расслабились и перестали воспринимать пандемию всерьез. 2 недели назад, благодаря успешной борьбе с распространением вируса, в Азербайджане в сутки выявлялось до 250 случаев заражения коронавирусом, причем выздоравливало ежедневно почти такое же количество заболевших. Лето, сезон отпусков, все хотят отдыхать, обнадеживающие цифры...Вот и расслабились некоторые граждане, пренебрегая правилами карантинного режима. В частности, многие принебрежительно относились к правилам посещения свадеб. Как известно, многие гости приходят на церемонии без ковид-паспорта и масок. Сотрудники полиции за этот период не пустили на свадьбы сотни человек, которые потенциально могли бы быть распространителями инфекции. Сегодня количество ежедневно заражающихся возросло до отметки 1200 в день. К сожалению, увеличилось и количество смертей. Если так продолжится и дальше, то вновь придется прибегнуть к ужесточениям, как в других странах, где в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19.

В братской Турции количество заражений достигло максимума за 3 месяца. В июле коронавирусом заразились в 6 раз больше людей (22-25 тысяч в день), чем в июне. Тогда в день заражались всего 5-7 тысяч.

Неутешительная ситуация и в соседней Грузии, где за последние сутки выявили 3344 больных смертоносным вирусом, 30 человек скончались. В России заболеваемость выросла аж на 20%, а Иран вовсе побил все антирекорды - почти 40 тыс. зараженных за день.

Учитывая опасность новых штаммов, бороться с пандемией становится сложно. Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в интервью газете The Daily Telegraph отметила, что в будущем мутаций будет настолько много, что 24 букв греческого алфавита может не хватить для обозначения новых разновидностей вируса. А главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи вовсе не исключил появления устойчивого к вакцинам штамма коронавируса. По его мнению, увеличение числа вакцинированных может предотвратить появление еще более опасных штаммов коронавируса, в противном случае не исключено возникновение нового варианта инфекции, способного обходить защиту, которую обеспечивают прививки. Полная стенограмма интервью была опубликована в газете USA Today.

"Когда будет вакцинировано подавляющее большинство населения - мы не знаем, каков порог (необходимый процент вакцинированного населения), - вирус исчезнет, нам больше не придется об этом беспокоиться, по крайней мере в этой стране. Если этого не происходит, у вас будет вялотекущий уровень инфекции, который перейдет в осень, будет накладываться на грипп зимой и потом снова вернется весной", - сказал Фаучи.

"Что касается непривитых, которые говорят: "Мне все равно, я молод, здоров, даже если я заражусь, <...> статистически маловероятно, что последствия будут серьезными". Если бы вы жили в вакууме, то [такой подход] был бы хорошим. Но вы не живете в вакууме. Вы живете в обществе. Если вы становитесь средством передачи вируса от вас кому-то еще, то вы помогаете распространять вирус", - продолжил американский специалист.

"Есть твердое убеждение: вирус не может мутировать, если он не воспроизводится. Если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать. Сейчас многие мутации [коронавируса] не являются релевантными в функциональном плане, но время от времени вы получаете мутации, такие как "дельта", <...> которые вызывают [появление нового] варианта [вируса]. <...> В случае с "дельтой" у нас есть вирус, который распространяется гораздо быстрее <...>. Что произойдет, если в течение месяцев и месяцев вы позволите вирусу воспроизводиться: гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты, [которую дают] вакцины", - добавил Фаучи.

Развитие событий показало, что COVID-19 имеет свойство стремительно мутировать. То и дело появляется информация о новых вариантах коронавируса, намного заразнее своего предшественника. Если ранее было принято считать, что переболевшим COVID-19 нет нужды прививаться, то с появлением вирусов-мутантов вакцинация приобретает ещё более важную роль. Ни один человек не застрахован от того, что если он подхватит коронавирус, то болезнь будет протекать в лёгкой форме. А вакцина даёт эту гарантию. Коварный враг под названием COVID-19 по-прежнему опасен и противостоять ему является долгом каждого из нас.

Важно осознавать, что пока процесс вакцинации не завершен во многи странах (в том числе и в Азербайджане), ужесточенный карантин во всем мире является единственным методом предотвратить катастрофу в разных странах. Минздрав Азербайджана подчеркивал, что пока не вакцинировано хотя бы 70% населения, кризис нельзя считать пройденным. К счастью, по состоянию на 8 августа, в Азербайджане общее количество примененных доз вакцины по стране составляет 5 418 243 (первую дозу получили 3 160 484, вторую - 2 257 759 человек).

Граждане должны понимать, что только так мы сможем держать под контролем темп распространения болезни и в конечном итоге победить пандемию, ведь она еще не закончилась. Каждый должен продолжать придерживаться мер безопасности, нести большую гражданскую ответственность и вносить свой вклад в общее дело в борьбе с этой опасной болезнью.

Существенная часть наших граждан уже переболела коронавирусом в той или иной форме. У этих людей сформировался иммунитет после болезни. Вакцинация еще больше увеличит количество иммунизированных людей. Благодаря ей возрастет число людей, устойчивых к возбудителю COVID-19, а это в разы ускорит возвращение к жизни до пандемии. Это огромный шаг к победе над COVID-19. Поэтому все мы должны привиться вакциной и придерживаться карантинных мер.

М.Ахмедзаде