https://news.day.az/society/1533945.html Прекращено уголовное дело в отношении экс-депутата Гюльтекин Гаджибейли
Прекращено уголовное дело в отношении экс-депутата Гюльтекин Гаджибейли
В Насиминском районном суде завершился судебный процесс по жалобе в порядке особого обвинения на бывшего депутата Гюльтекин Гаджибейли.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе был зачитан приговор.
Согласно приговору, в связи с отсутствием состава преступления в действиях Гюльтекин Гаджибейли уголовное дело в ее отношении прекращено на оправдательных основаниях.
Отметим, что жалоба была подана Лейлой Ариф, которая заявила о клевете на нее со стороны Гюльтекин Гаджибейли в социальной сети.
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