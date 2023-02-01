Прекращено уголовное дело в отношении экс-депутата Гюльтекин Гаджибейли

В Насиминском районном суде завершился судебный процесс по жалобе в порядке особого обвинения на бывшего депутата Гюльтекин Гаджибейли.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе был зачитан приговор.

Согласно приговору, в связи с отсутствием состава преступления в действиях Гюльтекин Гаджибейли уголовное дело в ее отношении прекращено на оправдательных основаниях.

Отметим, что жалоба была подана Лейлой Ариф, которая заявила о клевете на нее со стороны Гюльтекин Гаджибейли в социальной сети.