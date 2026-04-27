Трагедия в Баку

В Баку зафиксирован трагический случай, в результате которого погибла 19-летняя девушка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.Az, инцидент произошел в Сабаильском районе столицы, по адресу улица А. Аббасзаде, 17.

Сообщается, что 19-летняя Зейнаб Тогруловна Алиева, проживавшая в этом доме, упала с 19-го этажа 20-этажного здания и скончалась на месте.

По факту происшествия проводится расследование.

Похожий случай произошел ранее в поселке Биляджари. Там девушка, мывшая окно, сорвалась с высоты и погибла.