https://news.day.az/society/1830785.html
Трагедия в Баку - погибла 19-летняя девушка
В Баку зафиксирован трагический случай, в результате которого погибла 19-летняя девушка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.Az, инцидент произошел в Сабаильском районе столицы, по адресу улица А. Аббасзаде, 17.
Сообщается, что 19-летняя Зейнаб Тогруловна Алиева, проживавшая в этом доме, упала с 19-го этажа 20-этажного здания и скончалась на месте.
По факту происшествия проводится расследование.
Похожий случай произошел ранее в поселке Биляджари. Там девушка, мывшая окно, сорвалась с высоты и погибла.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре