Очередная авария на Формуле-1 в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Во время второго свободного заезда Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан произошла авария, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Болид пилота команды "Racing Point" Ленса Стролла ударился о барьер безопасности.
Болид был эвакуирован с трассы, и Стролл был вынужден остановить второй свободный заезд.
Гонки Формулы-1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.
Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.
Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы-1 еще на три года.
Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.
Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!