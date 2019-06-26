Футболист забил со своей половины поля - ВИДЕО
Прошлая неделя уже выдалась богатой на феномены! Взять хотя бы то, что устроил Роберто Фирмино на Кубок Америки по футболу. Тем временем на соседнем конце земного шара проходит Кубок Малайзии, и там тоже не ананасом щи хлебают, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.
К примеру, в первом полуфинальном матче "Паханг Куантан" - "Перак" случился феноменальный гол. На 93-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев был назначен штрафной. И не где-нибудь на выселках, а у самой центральной линии. Честь исполнить его выпала защитнику (по совместительству 31-летнему французу) Эрольду Гулону, и он эту честь не уронил, а оправдал, положив мяч мощным ударом аккурат под перекладину. Со своей половины поля, заметьте, профессор!
Недоверчивологам будущего еще предстоит гадать, что это было: неудачная попытка навеса, удачная сенсация или пароксизм везенья. Но забитому голу в зубы не смотрят!
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре