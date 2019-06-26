Прошлая неделя уже выдалась богатой на феномены! Взять хотя бы то, что устроил Роберто Фирмино на Кубок Америки по футболу. Тем временем на соседнем конце земного шара проходит Кубок Малайзии, и там тоже не ананасом щи хлебают, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

К примеру, в первом полуфинальном матче "Паханг Куантан" - "Перак" случился феноменальный гол. На 93-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев был назначен штрафной. И не где-нибудь на выселках, а у самой центральной линии. Честь исполнить его выпала защитнику (по совместительству 31-летнему французу) Эрольду Гулону, и он эту честь не уронил, а оправдал, положив мяч мощным ударом аккурат под перекладину. Со своей половины поля, заметьте, профессор!

Недоверчивологам будущего еще предстоит гадать, что это было: неудачная попытка навеса, удачная сенсация или пароксизм везенья. Но забитому голу в зубы не смотрят!

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