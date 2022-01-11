https://news.day.az/sport/1425712.html Гран-при Азербайджана - среди лучших в сезоне 2021 Формулы-1
Гран-при Азербайджана - среди лучших в сезоне 2021 Формулы-1
Формула-1 сообщила о лучших гонках 2021 года по версии пользователей официального сайта серии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, болельщики признали Гран-при Италии лучшей гонкой 2021 года.
За этап в Монце проголосовали 19 процентов от 52 000 респондентов. Гонку выиграл пилот "Макларена" Даниэль Риккардо.
Второе место в рейтинге занял решающий этап - Гран-при Абу-Даби (16% голосов), третье - Гран-при Сан-Паулу (10%), четвертое - Гран-при Азербайджана (8%) и пятое - Гран-при Венгрии (7%).
Гран-при Азербайджана состоялось 4-6 июня, гонку выиграл пилот "Ред Булл" Серхио Перес.
Гонка Формулы-1 в Азербайджане в этом году пройдет 10-12 июня.
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