В Баку состоялась битва среди профессиональных боксеров за чемпионский пояс UBO

В Баку прошел чемпионат мира по боксу среди профессионалов по версии UBO (Universal Boxing Organization), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Чемпионат организован Karapapak Fight Club and Promotion, MCM Fight Club and Promotion и TGA Promotion and Management при поддержке Федерации профессионального бокса Азербайджана.

На открытии первый вице-президент Федерации профессионального бокса Фархад Аджалов, президенты Karapapak Fight Club and Promotion Агиль Аджалов, TGA Promotion and Management - Тариэль Джафаров и MCM Fight Club and Promotion - Джавидан Мамедов отметили высокий уровень развития спорта в Азербайджане, достижение успехов на международной арене, в том числе в профессиональном боксе. Почетными гостями стали чемпион WBC Silver Asia, WBC İnternational, Universal Boxing Organization Сердар Авджи (Турция) и ныне проживающий в США, обладатель пояса профессионального бокса WBA İnternational Champion Рамал Аманов.

Гостям была представлена концертная программа с участием танцевальной группы Cigitlər, Buta Band Group и Яшара Юсуба.

В соревновании в различных весовых категориях приняли участие спортсмены из Азербайджана, Пакистана, Кувейта и Турции. Победителями стали Эльнур Мамедов, Тайфур Алиев, Мугабил Мусаев, Тариэль Джафаров, Руслан Рагимов, Сархан Алиев.

Центральным поединком стал 12-раундовый бой в полутяжелой весовой категории (79.3 кг) между Айханом Исмайловым (Азербайджан) и Хасаном Кубилай Алджу (Турция) за пояс UBO Light Heavy Weight World Title. Вследствие травмы плеча Айхан не смог продолжить борьбу в шестом раунде и чемпионом был признан Хасан Кубилай Алджу.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.