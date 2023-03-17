Репетиция перед плей-офф в азербайджанском клубном волейболе

Регулярная часть сезона в азербайджанском клубном волейболе завершена. Несмотря на то, что заключительные матчи первенства как в женской, так и в мужской лиге, по сути, ничего не решали, их результаты стали интересной репетицией перед плей-офф.



Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, идея с плей-офф, конечно же, хороша, но она работает тогда, когда в чемпионате выступают больше четырех команд. А так получается, что победитель регулярки заведомо получает в себе в соперники по полуфиналу аутсайдера. В случае с женским первенством им является UNEC, который не просто проиграл все матчи, но и не взял ни одной партии. И последний тур, когда "Азеррейл" бодро обыграл "студенток", предварил встречу этих команд в полуфинале. Нельзя сказать, что железнодорожницы является безусловными лидерами по качеству игры в чемпионате, но в этой паре, безусловно, все ясно.



Другое дело противостояние "Абшерона" с "Муровом", вызывающее куда больший интерес. Обе команды выигрывали друг у друга по ходу регулярки, но последнее слово перед плей-офф осталось за действующим обладателем титула, победившим в трех партиях. Этот результат позволил подопечным Фамиля Агаева занять второе место в таблице, тогда как "Муров" финишировал третьим. Пара выглядит довольно непредсказуемой, и серия может пойти по любому сценарию. И ее во многом могут решить собственные ошибки - кто допустит их меньше, тот и пройдет в финал.



В мужском чемпионате "Муров" на финише дал сбой, проиграл "Хары-бюльбюль" со счетом 1:3. Это поражение стало для команды единственной в регулярном сезоне, но оттого вдвойне болезненным. Ведь все идет к тому, что именно эти команды и разыграют титул. По ходу сезона у действующего чемпиона случались сбои, как в матче с МОИК, когда подопечные Фарида Джалалова выиграли лишь на тай-бреке, и в этом смысле неудача против дебютанта лиги является тревожным звонком.



В свою очередь, "Хары-бюльбюль" проводит довольно интересный сезон и не прочь бросить вызов чемпиону. Точнее, он это уже сделал. По ходу первенства команда неизменно обыгрывала "Нефтчи" и МОИК, фактически застолбил за собой статус второй силы в азербайджанском волейболе на данный момент. Но, естественно, хочется большего и не исключено, что "Хары-бюльбюль" еще будет усилятся перед плей-офф.



В полуфинале клуб встретится с "Нефтчи", который пока смотрится нестабильно и не выглядит уверенно. В последнем туре подопечные Парвиза Самедова довели дело до тай-бреке в поединке с МОИК, которому, по большому счету, терять нечего. Команда, составленная из волейболистов молодежной сборной, играет в свое удовольствие и порой создает проблемы более классным соперникам.



В полуфинале МОИК встретится с "Муров" и матчи не станут легкой прогулкой для чемпиона.