https://news.day.az/sport/1737632.html Азербайджанские каратисты завоевали две бронзы на турнире «Karate1 Premier League» в Китае - ФОТО Азербайджанские спортсмены успешно выступили на престижном турнире "Karate1 Premier League", прошедшем в китайском Ханчжоу, завоевав две бронзовые медали.
Азербайджанские каратисты завоевали две бронзы на турнире «Karate1 Premier League» в Китае - ФОТО
Азербайджанские спортсмены успешно выступили на престижном турнире "Karate1 Premier League", прошедшем в китайском Ханчжоу, завоевав две бронзовые медали.
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, бронзовыми призерами стали Нуран Рзазаде (67 кг) и Фарид Агаев (75 кг), занявшие третьи места в своих весовых категориях.
Отметим, что сборная Азербайджана выступала на турнире под руководством Шахина Атамова.
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