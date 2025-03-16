Азербайджанские каратисты завоевали две бронзы на турнире «Karate1 Premier League» в Китае

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на престижном турнире "Karate1 Premier League", прошедшем в китайском Ханчжоу, завоевав две бронзовые медали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, бронзовыми призерами стали Нуран Рзазаде (67 кг) и Фарид Агаев (75 кг), занявшие третьи места в своих весовых категориях.

Отметим, что сборная Азербайджана выступала на турнире под руководством Шахина Атамова.