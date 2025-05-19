Тренер дала советы по расслаблению тела в долгих поездках за рулем

Тренер и нутрициолог Ольга Яблокова дала советы по расслаблению тела в долгих поездках за рулем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По ее словам, в пробке можно сделать легкую зарядку. "Сядьте прямо, потянитесь за макушкой вверх. Представляем, что наш нос - это карандаш. И мы начинаем им рисовать восьмерку перед собой в горизонтальном положении. Начинаем с маленькой амплитуды и постепенно увеличиваем ее до максимально комфортной", - рассказала специалист.

После этого тренер рекомендовала расслабить позвоночник. "Нужно сесть прямо, потянуться за макушкой вверх, сделать вдох и на выдохе повернуть грудной отдел в левую сторону. Скручиваться стоит до максимально комфортной амплитуды. Правую руку можно положить на внешнюю сторону левого бедра и помочь ею сделать еще больший разворот. Задержаться в таком положении нужно на несколько дыханий и затем на выдохе вернуться в исходное положение. Снова сделать вдох и на выдохе развернуться в правую сторону", - рассказала она.