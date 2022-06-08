Как получить шенгенскую визу после пандемии?

Во время пандемии многие страны, выдающие шенгенские визы, прекратили визовые услуги. Сегодня же большинство посольств в Европе возобновили выдачу виз в связи с ослаблением правил пандемии. Тем не менее, некоторые посольства требуют от туристов предоставления страховых полисов, которые предусматривают покрытие медицинских расходов в случае заражения COVID, учитывая, что такая возможность все еще имеется.

В настоящее время вы можете получить шенгенскую визу в следующие страны:

Венгрия

Германия

Франция (также для Испании, Португалии, Бельгии)

Италия

Австрия

Чешская Республика

Польша

Швейцария

Латвия

Литва

Эстония

Норвегия

Швеция

Основные документы, необходимые для получения визы:

Паспорт

Копия удостоверения личности

Справка с места работы

Справка и выписка с банковского счета

Выписка с зарплатной карты

Туристическая страховка. Обратите внимание, что некоторые посольства требуют страховку, которая полностью покрывает COVID-19, а некоторые даже требуют страховку от страховой компании европейского происхождения

Копии шенгенских виз, полученных за последние 5 лет, если таковые имеются

Если у вас нет работы и дохода, спонсор, который покрывает транспортные расходы, должен оформить об этом документ у нотариуса и предоставить информацию о доходах и месте работы. Если вы хотите получить долгосрочную визу, вы также можете написать письмо о намерениях консулу. Все документы должны быть представлены на английском языке или переведены с азербайджанского на английский язык.

Визовый сбор составляет 35 евро. Это одинаковая цена как для однократной, так и для многократной шенгенской визы. По словам травел-блогера Азера Исмаила, посольства Польши, Швейцарии, Австрии, Германии и Франции теперь легче выдают визы, если документы в порядке. Посольства Венгрии и Италии в ряде случаев безосновательно отказывают или запрашивают дополнительные документы. Дополнительные документы означают дополнительные расходы.

Не забудьте перед поездкой ознакомиться с правилами въезда в страну, в которую собираетесь. Актуальную информацию можно найти на веб-сайте авиакомпании, которой вы путешествуете, или по адресу https://www.iatatravelcentre.com/world.php.

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