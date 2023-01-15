Турист рассказал, почему никогда не надо хранить деньги в сейфе номера отеля

Путешественник раскрыл важную причину, которая должна предостеречь туристов от пользования сейфом в своем гостиничном номере. Соответствующую информацию он раскрыл в видеоролике, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Большинство людей счастливы довериться сейфу в своем номере отеля, однако, взломать его гораздо проще, чем можно было ожидать. Это и продемонстрировал блогер. По его словам, сейфы работают очень просто - гости устанавливают код, который знают только они, что означает, что посторонние люди якобы не могут получить доступ к сейфу и ценным вещам внутри. Однако, согласно видео, сбросить код на сейфе намного проще, чем кажется. На кадрах видно, как молодой человек легко открывает дверь сейфа, при этом даже не зная секретный код. "Ребята, это сведет вас с ума. Это очень шокирует", - обратился он к пользователям. Затем он рассказал, что дважды нажал кнопку "заблокировать/блокировка/замок" и так сбросил код, введя "суперкод" из одинаковых цифр - 000000.

"Допустим, я забыл свой код. Так что же мне делать? Я мог бы позвонить на стойку регистрации, но нет, все, что мне нужно сделать, это дважды нажать кнопку "заблокировать", а затем ввести ноль шесть раз. Это суперкод, и он перезаписывает все. Держу пари, что в 99% всех гостиничных сейфов в мире это сработает", - заверил он.

Видео было просмотрено более 12 000 раз и потрясло тех, кто его увидел. "Значит, этот сейф не такой уж и безопасный", "Я могу подтвердить это. Я 4 года работала в отелях администратором", "Ну, теперь мы никогда больше не будем пользоваться сейфом в отеле.. владельцы отелей, поставьте вместо этого еще один мини-бар", - такие комментарии оставили пользователи.

Другой путешественник согласился с информацией, озвученной в ролике. Он сообщил, что позвонил на стойку регистрации отеля, чтобы залезть в свой сейф, и ему сказали использовать тот же код.

В то же время другие эксперты отметили, как можно использовать простые коды, чтобы проникнуть в сейф. Так, один "взломщик" записал видео, как проникнуть в секретное место, используя код 999999, который, как он утверждает, также сбрасывает и открывает сейфы отеля. По словам других, код 0000 также часто используется безопасными компаниями в качестве средства взлома кодов.

В любом случае, если хочется сохранить свои вещи в безопасности, можно попросить персонал отеля использовать их сейф для хранения любых ценных вещей. Так, Тони Раурих, директор платформы бронирования eBooking.com, дал свой совет о том, как не допустить кражи личных вещей в отеле, в том числе используя старую бутылку из-под шампуня.

"Оставлять ценные вещи в отеле не всегда самый безопасный вариант, особенно если отель относится к очень низкой категории. По этой причине настоятельно рекомендуется прятать вещи внутри самой комнаты, чтобы не оставлять на виду все наши деньги или ценные вещи. Один из самых распространенных советов путешественникам - спрятать деньги или украшения в пустой бутылке из-под шампуня. Точно так же внутри самого чемодана у вас могут быть потайные карманы, куда можно спрятать более крупные предметы", - посоветовал он и добавил, что еще можно спрятать вещи под матрасом, но не с краю, а ближе к центру - там, куда трудно добраться рукой.