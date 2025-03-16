Бали закроет аэропорт и запретит все поездки: что важно знать?

На один день, 29 марта, популярный у наших туристов остров Бали запрещает все поездки и закрывает аэропорт.

Как передает Day.Az, это cвязано это с местным локальным праздником - это Ньепи, или индуистский День тишины, местный своего рода Новый год, который отмечают довольно интересным образом, почти полностью противоположно нашим обычаям - в этот день запрещено включать свет, находиться на улице и шуметь. Поэтому на Бали будут запрещены мероприятия на открытом воздухе, поездки и развлечения. В балийской прессе подробно расписали, что нужно знать в этот день туристам.

Все мероприятия будут запрещены на 24 часа, и "независимо от своих религиозных убеждений, туристы должны соблюдать правила и уважать традицию 29 марта, если они находятся на Бали", в первую очередь предупредили их. Также транспортный департамент Бали попросил туристов планировать свои поездки заранее, так как в дни, предшествующие Ньепи, на дорогах будет больше пробок, поэтому планы поездок также следует соответствующим образом скорректировать. Кроме того, за два дня до Ньепи многие водители такси возвращаются в родные провинции, поэтому с такси также возникнут проблемы.

"Магазины, рестораны и подобные заведения закроются рано утром 28 марта и откроются только к полудню 30 марта. Многие другие заведения также могут оставаться закрытыми все выходные", - также предупредили туристов.

При этом 28 марта ожидается шумная и грандиозная часть праздника - парад Нгрупук, ритуал очищения от злых духов. Что приведёт к тому, что большинство дорог на Бали будет перекрыто. "Уточните в своих отелях подробности о времени и ближайшем месте проведения парада", - посоветовали туристам. Аэропорт же будет закрыт весь день 29 числа.

"Если туристы планируют оставлять свет включенным после наступления темноты, им следует задернуть шторы. В отелях будут организованы тихие приемы пищи по системе "шведский стол". Еду также могут доставлять в номера", - кроме того предупредили туристов.