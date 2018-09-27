Кто начал холодную войну?

Вопрос о том, кто же разжег холодную войну - американцы или Советы, обсуждался с самого начала конфликта, и историки до сих пор не могут прийти к согласию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuf, подход историков к вопросу об истоках "холодной войны", как в США, так и в России со временем менялся. Сначала обе стороны упорно обвиняли друг друга. Затем они пытались в чем-то пойти на компромисс. Однако в 1990-х годах США вернулись к послевоенной ортодоксальной позиции.

Главный специалист по холодной войне

Профессор Йельского университета и обладатель многих наград, включая Пулитцеровскую премию, Джон Льюис Гэддис считается "одним из ведущих историков Америки".

Именно Гэддис начал утверждать, что слишком большая вина была возложена на США в деле о разжигании холодной войны. Он заявил, что считает советского лидера Иосифа Сталина главной движущей силой конфликта.

По его мнению, у США не было выбора после того, как они столкнулись с "амбициозными планами и параноидальными страхами" Сталина.

По мнению Гэддиса, Рузвельт и Черчилль допускали возможность поиска совместных интересов даже в ситуации конкурирующих систем, в то время как Сталин стремился "обеспечить свою собственную безопасность и безопасность своей страны, поощряя соперничество между капиталистическими странами". При такой позиции Сталина и речи не могло быть о сотрудничестве и мирном сосуществовании.

Историк также противопоставляет США и Советский Союз.

"... граждане Соединенных Штатов вполне могли утверждать в 1945 году, что они живут в самом свободном обществе на земле".

С другой стороны,

"в конце Второй мировой войны СССР был самым авторитарным обществом на земле".

"Холодная война" предстает в виде противоборства между свободой и авторитаризмом, который и является виновником, ответственным за конфликт.

Две тенденции в американской политике

С российской стороны наиболее полный и последовательный отчет о холодной войне был представлен Валентином Фалиным, историком и советским дипломатом. Хотя он возлагал вину на правительство США, он не считал американскую политику враждебной с самого начала.

Фалин проследил происхождение конфликта со времен Второй мировой войны и отметил две тенденции в американской политике в отношении к СССР. Первая касалась опасений по поводу растущей мощи Москвы во время борьбы с нацистами. Вторая поддерживала "ялтинский подход", направленный на мирное сотрудничество США и СССР, как этого хотел президент Франклин Рузвельт.

Историк привел слова, которые Рузвельт сказал в своем выступлении в Конгрессе 1 марта 1945 после подписания ялтинского соглашения между США, Великобританией и СССР: "Мир, который мы строим, не может стать американским или британским миром, русским, французским или китайским миром. Он не может быть миром больших или малых стран. Он должен быть миром, базирующимся на совместных усилиях всех стран...".

По словам Фалина, "мир, о котором говорил Франклин Рузвельт, не соответствовал ожиданиям реакционной фракции в Вашингтоне, которая становилась все сильнее", и когда Рузвельт умер, его преемник Гарри Трумэн не захотел учитывать интересы других наций. Уже в апреле того же года он заявил, что "сотрудничество между Москвой и Вашингтоном должно быть разорвано ..."

Планы бомбардировки советских городов

Чтобы проиллюстрировать новый враждебный курс администрации США в отношении Москвы, Фалин упомянул о военных планах Пентагона. Он ссылается на Меморандум 329 Американского Объединенного разведывательного комитета от 4 сентября 1945, который ставил перед американскими военными следующую задачу:

"Отобрать приблизительно 20 наиболее важных целей, пригодных для стратегической атомной бомбардировки в СССР и на контролируемой им территории".

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