Известный ученый предупредил о серьезной опасности адронного коллайдера

Известный космолог Мартин Рис предостерег о том, что дальнейшие игры физиков с разгоном и столкновением частиц рано или поздно могут выйти боком всему человечеству.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, уважаемый британский космолог Мартин Рис сделал громкое заявление в разговоре об ускорителях частиц: вероятность катастрофы все же существует. Ускорители, такие как Большой адронный коллайдер, выстреливают частицами с невероятно высокой скоростью, чтобы столкнуть их вместе. После этого ученые исследуют результаты столкновения - это уже позволило человечеству узнать о новых, ранее неизвестных частицах.

Однако Рис уверен, что физики играют с огнем.

В своей новой книге "On The Future: Prospects for Humanity" он дает весьма мрачные прогнозы. "Одна из возможных причин гипотетической катастрофы - это кварки, которые будут концентрироваться в плотные образования, так называемые "страпельки". Ученый отмечает, что сами по себе они безвредны, однако в теории могут при контакте с любым веществом преобразовать его в сверхплотную материю. В результате вся Земля превратится в сверхплотную сферу диаметром около 100 метров.

Но это еще не все. Помимо всем известной теории о самозарождении черной дыры он называет другую, возможно еще более страшную теорию - "катастрофа, которая поглотит само пространство". Пустота, которую физики называют "вакуум", на самом деле больше, чем просто ничто. Рис уверен, что в нем скрыты все силы, управляющие физическим миром, а потому существующий вакуум может быть нестабильным.

Так что сконцентрированная в одной точке энергия, высвобождаемая при столкновении частиц, может вызвать так называемый фазовый переход, в результате чего "порвется сама ткань пространства". Это уже будет бедствие не земных, а вполне космических масштабов.

Стоит ли волноваться по поводу всех этих гипотез? Многие физики уверены, что нет. Даже на сайте CERN есть информация о том, что после многочисленных испытаний ученые пришли к выводу, что ускорители безопасны. Кстати, незадолго до своей смерти и Стивен Хокинг высказал схожую мысль. Он указал на то, что "...столкновения, высвобождающие большую энергию, происходят в атмосфере Земли миллион раз в день, и ничего страшного до сих пор не случилось".

Однако Рис (который сам относится к своим мрачным прогнозам с легкой иронией) трезво замечает, что какими бы фантастическими не были риски - игнорировать их полностью было бы большой ошибкой. Часто такие гипотезы наводят ученых на догадки о вполне реальной угрозе, а потому они остаются настороже.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook