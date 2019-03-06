Эти известные, успешные и богатые мужчины прожили со своими женами много лет, а потом... увлеклись другими девушками. Кто они - покорительницы сердец женатых миллиардеров?

Джефф Безос и Лорен Санчес

В начале года самый богатый человек в мире, заработавший состояние благодаря основанной им компании Amazon, Джефф Безос объявил о разводе с супругой, писательницей Маккензи Безос после 25 лет брака.

"Мы хотели бы проинформировать вас о новой ступени развития в наших жизнях. Наша семья и близкие друзья знают, что после долгого периода исследования любви и пробного расставания мы решили развестись и остаться друзьями. Мы считаем, что нам очень повезло найти друг друга, и мы очень благодарны друг другу за каждый год нашей жизни в браке. Если бы мы заранее знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы сделали это снова. Мы прожили прекрасную жизнь в качестве пары, мы также видим прекрасное будущее впереди - как родителей, друзей, партнерах в делах и проектах, так и личностях, которых ждут возможности и приключения. Несмотря на документы, мы остаемся семьей и добрыми друзьями",

- написали экс-супруги в Twitter.

Вскоре после официального заявления выяснилось, что Джефф Безос увлекся журналисткой и актрисой Лорен Санчес, а жена узнала об измене. В таблоидах появились не только фотографии новой зазнобы миллиардера, увлекающейся пластической хирургией, но и горячая переписка новоиспеченной пары. Личность Санчес, как и ее пышную силиконовую грудь, начали обсуждать во всем мире.

"Я нашла фотографию Лорен Санчес в поиске и увидела подтянутую женщину с качественными филлерами и имплантами, по которым сразу видно, что дама во всех смыслах дышит полной грудью не первый десяток лет. А Маккензи Безос - это женщина, которая хорошо выглядит в свои годы, но не предпринимает сверхусилий, пытаясь обмануть природу и время. Запомните, девочки: борьба за женское равноправие не в состоянии решить базовую проблему взаимоотношений. Мужчины не хранят верности, не терпят слабости, и не готовы принимать женщин такими, как они есть, - как только вы теряете сексуальность в их глазах, ваше место занимает кто-то другой. Будьте вы трижды муза, подруга и партнер",

- красноречиво написала продюсер и журналистка Тина Канделаки в своей колонке для издания Harper's Bazaar.

Дмитрий Рыболовлев и Дарья Строкоус

Развод бывшего фактического владельца "Уралкалия" Дмитрия Рыболовлева с женой Еленой стал одним из самых дорогих в истории. Когда дело доходит до заоблачных сумм, разбирательства в суде затягиваются на месяцы, а то и на годы. Так, согласно первому решению суда, Рыболовлев должен был выплатить своей супруге $4,5 миллиарда. Позднее суд постановил заплатить бывшей жене миллиардера $604 миллиона. Многолетние судебные разбирательства не омрачили личную жизнь миллиардера, встречавшегося впоследствии с похожими на его дочь белокурыми двадцатилетними моделями Анной Барсуковой, Татьяной Дягилевой и Дарьей Строкоус.

Сергей Брин и Аманда Розенберг

Один из основателей компании Google, миллиардер и изобретатель Сергей Брин в последнее время сосредоточился на работе своего нового подразделения Google X, в котором генерируют смелые инновационные идеи (например, беспилотный автомобиль и очки дополненной реальности) и уже не первый год входит в число самых завидных холостяков. Пять лет назад назад Брин развелся с женой Анной Войжитски после того, как увлекся молодой и амбициозной сотрудницей своей компании - менеджером по маркетингу Google Glass Амандой Розенберг. Потом он закрутил роман с основательницей патентной компании Clear AccessIP Николь Шанахан. По слухам, Шанахан может скоро стать супругой Брина, однако до свадьбы дело пока не дошло.

Владимир и Екатерина Потанины

Бывший первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, владелец и президент компании "Интеррос", миллиардер Владимир Потанин начал бракоразводный процес в 2013 году, чем очень удивил супругу Наталью, с которой прожил в браке тридцать лет. Далее последовали многочисленные судебные разбирательства. Наталья Потанина подала иск к теперь уже бывшему мужу на 850 миллиардов рублей, требуя признать общим имуществом и разделить акции его компаний. Однако суд иск отклонил.

Сам генеральный директор "Норильского никеля" через несколько месяцев после развода женился на своей подчиненной и продолжает оспаривать заявления супруги о том, что он владеет акциями, на которые претендует Наталья. Пока Потаниной удалось отсудить алименты на младшего сына Василия в размере 8,5 миллионов рублей ежемесячно, три земельных участка, два дома и несколько миллионов рублей.

Франсуа Анри Пино и Сальма Хайек

В прошлом году владелец концерна LVMH (которому принадлежат множество самых известных модных Домов) Франсуа-Анри Пино и актриса Сальма Хайек обновили свадебные клятвы после девяти лет брака. Поиски идеала начались с того, что Пино развелся с первой супругой Доротеей Лепер, родившей ему двоих детей, и увлекся моделями. После непродолжительного романа супермодель Линда Евангелиста родила от него сына. Однако Пино вскоре расстался с Евангелистой и закрутил бурный роман с кинозвездой Сальмой Хайек, ставшей его второй женой.