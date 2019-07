НАСА опубликовало снимки марсохода Curiosity c орбиты Марса. Соответствующие фотографии были опубликованы в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что изображение, где марсоход виден лишь в виде маленькой точки, сделан на глинистой территории в кратере Гейл. НАСА отметило, что снимок произведен 31 мая в ходе исследования "Лесного залива".

В июне специалисты НАСА исследовали данные марсохода Curiosity и обнаружили в атмосфере Марса значительное количество метана, что косвенно может свидетельствовать о наличии на планете живых существ.

26 марта Curiosity нашел внутри марсианского кратера Гейл соединения азота, необходимые для выживания живых организмов. Его появлению могли способствовать падения астероидов и наличие газообразного водорода в атмосфере Красной планеты.

На данный момент на Марсе работает единственный ровер Curiosity. Посадку на Марс планетоход НАСА совершил 6 августа 2012 года в районе кратера Гейла.

It me.@HiRISE on the Mars Reconnaissance Orbiter snapped this pic of moi, rollin' around the intriguing rocks of Gale Crater's clay-bearing unit. You can see my head on the left: https://t.co/7s0mBQiJ3H pic.twitter.com/6dQr478yW8