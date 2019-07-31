Проблемы со здоровьем - только малая часть того, на что влияет частое употребление алкоголя. Под удар попадет и ваш социальный статус и семейная жизнь. Нужны ли вам такие проблемы?

Как передает Day.Az со ссылкой Рамблер, повлиять на то, станет человек алкоголиком или нет, может многое, начиная от среды общения и заканчивая видом деятельности. Как показали исследования, полный отказ от алкоголя даже более вреден, чем ограниченное употребление.

Существуют так называемые стандартные порции, которые во многих странах примерно одинаковы - 10-14 граммов спирта. Если перевести в напитки, то для алкоголя крепостью 40% стандартной порцией будет 50 миллилитров. 12% вино - 150 миллилитров. А выпить пива крепостью 5%, можно в объеме 400-500 миллилитров.

Ограниченное употребление алкоголя предполагает отказ от желания напиться до потери пульса и выпить все, что попадет в поле вашего зрения.

Для мужчин и женщин стандартная норма разная, обусловленная разным строение тел. Таким образом, для мужчин нормой будет четырнадцать стандартных порций в неделю, а для женщин - семь.

Конечно же, пить или не пить - решать вам. Однако польза от ограниченного употребления алкоголя - все-таки существует.

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