Все меломаны, жившие в СССР, слышали легенду о том, что великая четверка однажды побывала в ССРР и дала один случайный концерт - прямо на взлетном поле в подмосковном Шереметьево, поскольку дальше "битлов" не пропустили власти. Находились даже люди, знавшие тех, кто случайно оказался как раз в тот момент в Шереметьево и видел британских музыкантов своими глазами. По легенде, их самолет то ли совершил в России вынужденную посадку, то ли они приехали по приглашению ЦК Политбюро, которое (приглашение) было внезапно отозвано.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, песня "Back in USSR", написанная Ленноном и Маккартни в 1968 году и добравшаяся до меломанов Советского союза к семидесятым, служила подтверждением легенды. Разобрать все слова большинству слушателей не хватало знания языка, но строчку "I'm back in the USSR" понимали все. А раз Маккартни поет о том, что он "вернулся в СССР", значит, за этом стоит какой-то личный опыт - как же иначе?

Увы, концерт "Битлз" в Шереметьево - лишь красивая сказка. Ливерпульская четверка стала знаменитой очень рано, и уже к 1964 году за ними по пятам ходили фанаты, журналисты и биографы. Каждый шаг Ринго, Харрисона, Леннона и Маккартни запротоколирован. И в этих протоколах тайного визита в СССР нет.

Что касается песни, то Маккартни написал ее от лица советского шпиона, возвращающегося в родную страну после выполнения долгого задания в США. Он прилетает из аэропорта в Майами, перелет был долгим, он устал.

"Мне нравилось писать о местах типа Украины как о Калифорнии, - объяснил потом Маккартни. - Ведь народ там нас любил, хотя их руководство и было против".

