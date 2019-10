Фотографы со всего мира прислали более 4500 работ на конкурс фотографий влюблённых пар, позирующих в самых красивых уголках нашей планеты, Best of the Best Destination Photo Contest, который проводится агентством Junebug Weddings. Лучшие из них - в подборке.

