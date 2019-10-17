https://news.day.az/unusual/1166709.html Конкурс фотографий романтичных влюблённых пар в красивейших уголках нашей планеты
Конкурс фотографий романтичных влюблённых пар в красивейших уголках нашей планеты
Фотографы со всего мира прислали более 4500 работ на конкурс фотографий влюблённых пар, позирующих в самых красивых уголках нашей планеты, Best of the Best Destination Photo Contest, который проводится агентством Junebug Weddings. Лучшие из них - в подборке.
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