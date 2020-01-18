https://news.day.az/unusual/1195151.html Jack Daniel’s: как отличить оригинал от подделки? - виды напитка

Jack Daniel’s: как отличить оригинал от подделки? - виды напитка

Это интересно, 18 января 2020 12:11 175

Виски Джек Дэниэлс (Jack Daniel's) представляет собой наиболее популярное американское виски, которое производят на винокурнях американского города Линчберг, что в штате Теннеси, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

История виски Джек Дэниэлс начинается в 1875 году, именно в этом году Джаспер Ньютон Дэниэл основал ликероводочный завод по производству Jack Daniel's, виски продавалось в глиняных бутылках с пробками из коры дуба. Привычная ныне квадратная бутылка появилась в 1895 году.

Мировое признание виски Джек Дэниэлс пришло в 1904 году, именно тогда этот напиток получил золотую медаль на Всемирной ярмарке, как самое лучшее виски в мире. В 1905 году Jack Daniel's завоевал международную золотую медаль на ярмарке в Бельгии. Далее бренд только набирал обороты.

Основатель бренда Jack Daniel's умер в 1911 году, его дело продолжил племянник Лем Мотлоу.

До 1988 года в рецептуру виски Jack Daniel's не вносилось никаких изменений, именно в этом году виски этой марки начали поддавать двойной фильтрации, первая фильтрация до выдержки, а вторая после 4-летней выдержки напитка. Данное усовершенствование придало напитку большую изящность и мягкость.

Виды виски Джек Дэниэлс (Jack Daniel's)

Jack Daniel's OLD NO.7 Это наиболее популярный, а так же наиболее подделываемый виски в мире. Этот виски обладает янтарным цветом и имеет мягкий вкус, который сочетает в себе карамельно-ванильные и древесные нотки, с лёгким привкусом дыма. Аромат достаточно лёгкий с приятной сладостью и оттенками специй и дыма. Как правило, Jack Daniel's OLD NO. 7 пьют в чистом виде с добавлением льда. Кроме этого довольно часто в него добавляют газировку (содовую) или просто воду.

Jack Daniel's SINATRA SELECT Премиумный сорт виски, который был выпущен в честь знаменитого американского певца и актёра Фрэнка Синатры. Данный вид виски выдерживают в специальный бочках, благодаря чему он становится более темным, нежели классический OLD NO. 7. Для этого крепкого виски (45%) была разработана специальная литровая бутылка, которая продаётся в специальной подарочной упаковке с книгой о Фрэнке Синатре и виски. Знатоки не рекомендуют сочетать этот виски с другими напитками или закусками, а так же добавлять лёд. В чистом виде он наиболее хорош.

Jack Daniel's SINGLE BARREL COLLECTION Данный вид Джек Дэниэлс относится к категории суперпремиум. Джек Дэниэлс Сингл Бэррел является единственным виски от Джек Дэниэлс, который подвергается фильтрации, как до выдержки, так и после. Этот вид виски принято употреблять в чистом виде. Его вкус мягкий с нотами карамели и ванили, в аромате чувствуется запах дубовой бочки, которая подвергалась обжигу.

Jack Daniel's GENTLEMAN JACK Относится к классу Люкс. Для производства этого виски используют, только отборные ингредиенты: ячмень, кукуруза, рожь, солод и чистая родниковая вода. Виски подвергается двойной фильтрации и помещается в новые обожженные дубовые бочки. Виски GENTLEMAN JACK обладает мягким вкусом с оттенками специй и лакрицы, в аромате помимо запаха обожжённого дуба чувствуются оттенки орехов и сладких пряностей. Употребляется либо в чистом виде, либо с добавлением льда или даже воды.

Jack Daniel's TENNESSEE HONEY Джек Дэниэлс Теннеси Хани представляет собой смесь классического виски Джек Дэниэлс и медового ликера. Вкус напитка достаточно сладкий, но при этом не приторный, сладость напитка дополняет корица и специи. Кроме этого во вкусе чувствуются вкус груши и ирисок. Аромат Jack Daniel's TENNESSEE HONEY характеризуется запахом мёда и корицы. Этот виски принято пить в слегка охлаждённом виде, или с кофе.

Jack Daniel's TENNESSEE FIRE Этот новый виски является 35 градусным алкоголем, который представляет собой смесь классического Джек Дэниэлс №7 и пламенного коричневого ликера, с чётким привкусом корицы.

Jack Daniel's WINTER JACK Это зимний пунш, который Jack Daniel's выпустил в 2012 году. Первоначально этот напиток выпускался для Германии. Помимо классического виски в состав Jack Daniel's WINTER JACK входит корица, гвоздика и яблока. Содержание алкоголя этого напитка - 15%.

Основные отличия подлинника и подделки:

Первое, на что нужно обратить внимание, - это на то, куда разлит виски - бутылку. В подлинном виски бутылка сложной формы с множеством граней, выпуклостей, и надписей. В оригинале форма бутылки имеет множество граней, грани идеально ровные. Если идут две линии рядом, то они параллельны. Взгляните на фото ниже - горлышко в подделке имеет множество граней, в подлиннике всего восемь граней. Переходим ниже - кольцо между горлом и "плечами" бутылки в оригинале изящно тонкое, против грубого и широкого в подделке. Идем ниже - обратите внимание на переход между "плечами" и телом бутылки: в подделке оно скругленное, а в оригинале имеет угловатую форму. И так по всей бутылке. Просто сравните по фото.

Контрафактный виски Джек Дэниэлс

Теперь разберем поближе основные моменты у подлинника и контрафакта.

Горлышко: в оригинале только 8-миугольное, линии идеально ровные. Форма (смотрим сверху вниз) узкая с постепенным расширением, которое сужается к низу. У грубых поддельных бутылок виски горлышко ровное, без граней и расширений-сужений. Так же встречаются подделки с приближенными к оригиналу горлышками - имеют грани и сужения с расширением, но углов больше восьми. "Плечевая" зона: у подлинника нанесено название виски - Jack Daniels. Надпись выполнена безукоризненно, читается легко, все буквы отчетливо видны. Плечевая зона заканчивается углом. У контрафактной продукции или вообще отсутствует надпись или она ужасного качества:
Как выглядит настоящая надпись на виски Jack Daniels
Надпись Jack Daniels на контрафакте Нижняя часть бутылки - дно: в оригинале нанесена информация в виде выпуклых символов и скошенных углов, которые идут через всю бутылку. В подделке символы читаются плохо, имеют неровности, в центре виден круг от конвейера. Ниже представлены фото: на верхней фотографии контрафактная бутылка, на нижнем фото настоящий виски:
Фото подделки Jack Daniels
Фотография настоящего виски Jack Daniels Этикетка на подлинном виски приклеена ровно, параллельно всем граням бутылки. Основная этикетка цельная, заходит на три грани, русский текст отсутствует. На тыльной стороне бутылки еще одна этикетка, на которой напечатана информация о стране производства, дате, составе и т.п., текст на русском языке. На всех этикетках присутствуют полосы с выпуклыми гранями.
Как определить поддельный вискиАлкогольный напиток наливается в оригинале во все бутылки под верхнюю пленку на горлышке, в подделках всегда по-разному. Если видите на полке виски с разным уровнем разлитого напитка - подделка.

Сколько наливают виски в бутылкуРазный уровень в бутылках - подделка.

Мы специально не затрагивали в сравнении пробку бутылки. Этому моменту нужно уделить максимальное внимание и время, так как на рынке существуют бутылки, которые вышеприведенными методами невозможно отличить. Возможно некоторые производители контрафакта собирают настоящие бутылки и разливают поддельный виски в настоящие бутылки. Но, как правило, пробки приходится изготавливать новые.

Переходим к горлышку - пробке и пленке, которая прикрывает пробку. Подделать пробку и запаять поверх пленку, как это делают при производстве настоящего виски Jack Daniels, подпольщики не могут. Поэтому все внимание на фотографии отличий подделки от оригинала.

Бутылка имеет все характеристики оригинала, и лишь пленка, которая прикрывает пробку, выдает контрафакт. Вид пленки - "пожеванный", в оригинале пленка натянута безупречно, без единой складочки. Надпись на пленке смотрит в сторону, на подлиннике смотрит ровно посередине главной этикетки.

Качественная подделка Jack DanielsПо всем внешним признакам, бутылка настоящая. Подделку выдает пробка.

Теперь рассмотрим, как выглядит пленка на оригинальной бутылке виски. Смотрите фотографии, рассказать тут можно лишь о наличии множества отверстий. Они служат для легкого открывания бутылки.

Как открыть виски

Подытожим сравнение двух бутылок виски Jack Daniels фотографией с открытыми бутылками. Запомните как выглядит подлинник и контрафакт.

Фото сравнение подделки и оригинала Jack Daniels

Отличия в пробке:

Пробка закрывающая оригинальный напиток, выполнена из пластмассы, на внутренней стороне виднеется выступ и надпись. У подделки наблюдается каемка, остающееся после отливки, внутри синего цвета. У более плохой подделки пробка изготавливается из металла.

Пробка виски, как отличить подлинникПодделка сверху, оригинал снизу.

Поддельная и оригинальная пробки вискиСлева подделка, справа оригинал.

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