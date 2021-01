Названы продукты, способные улучшать настроение

С наступлением зимнего периода у многих людей может ухудшаться настроение. Часто, чтобы его поднять, люди едят сладости. Однако "прилив счастья" они обеспечивают лишь на короткий срок. Диетологи назвали несколько полезных продуктов, содержащих большое количество антиоксидантов, которые помогут улучшить общее состояние организма, избавить от тревоги и предотвратить депрессию, передает Day.Az.

Так, эксперты в первую очередь рекомендуют есть яблоки. Они являются основным источником клетчатки, которая способствует нормальному пищеварению и помогает регулировать уровень сахара в крови. Яблоки также помогают в образовании полезных кишечных бактерий, связанных с более сильным иммунитетом и хорошим настроением.

Любителям мяса рекомендуют индейку. Селен в ее составе напрямую связан с улучшением настроения. Доктор медицинских наук, психиатр Лила Р. Магави рассказала, что стейки из говяжьей печени обладают аналогичным эффектом. На снижение уровня депрессии влияют питательные вещества, которые помогают увеличить число нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин. Они синтезируются рядом аминокислот, которые можно встретить в молоке, сыре и яйцах. Яйца также богаты белком и являются хорошим источником витамина D, который необходим для выработки серотонина, сообщает Eat This, Not That!

Продукты, богатые пробиотиками, помогают успокоиться, снизить уровень тревоги и стресса. Речь идет о йогурте, квашеной капусте, мисе и кимчи. Эти продукты также известны своей способностью предотвращать хронические заболевания. Лосось - жирная рыба, которая богата омега-3 жирными кислотами, помогает улучшать здоровье мозга. Она также содержит триптофан, который создает ощущение приподнятого настроения.

Ранее ученые раскрыли секрет влияния продуктов на настроение. Пищевые привычки и диеты по-разному влияют на психику людей в зависимости от возраста. К такому выводу пришли ученые из государственного университета Нью-Йорка в Бингемтоне.