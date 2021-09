Падение древних городов связали с изменением климата

Ученые Сиднейского университета (Австралия) выявили связь между падением древних городов Кхмерской империи и Мезоамерики в 900-1500 годы нашей эры и изменением климата. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Упадок кхмерских городов в материковой части Юго-Восточной Азии (включая Ангкор) и городов майя в Мезоамерике совпало с периодами сильной изменчивости климата. В то время как церемониальные и административные городские центры многих городов были заброшены, окружающие общины выжили, возможно, благодаря долгосрочным инвестициям в устойчивые сельскохозяйственные ландшафты.

Древние люди создали сельскохозяйственные поля, которые действовали как массивные приемники воды, отложений и питательных веществ. Долгосрочные инвестиции в плодородие почвы, а также сбор и хранение водных ресурсов стали способом выживания для некоторых общин, которые просуществовали еще долгое время после того, как города оказались заброшенными. Например, в древнем городе Ангкор, находящемся на территории современной Камбоджи, городской центр оказался заброшен в течение нескольких десятилетий, но окружающие ландшафты, возможно, сохранились во время эпизодов климатического стресса.

Полученные результаты подчеркивают, что долгосрочные и крупномасштабные инвестиции в устойчивость ландшафта, такие как улучшение удержания воды, повышение плодородия почвы и сохранение биоразнообразия, могут помочь городским и сельским общинам переносить периоды климатического стресса.