Диетологи назвали замедляющие старение у мужчин после 50 лет продукты

Диетологи назвали продукты, которые помогут мужчинам после 50 лет замедлить процесс старения организма. Их слова приводит Eat This Not That!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Диетолог Рейчел Файн посоветовала добавить в рацион авокадо. Этот продукт содержит жиры и витамины, обеспечивающие организм антиоксидантами и фитохимическими веществами, помогающими продлить молодость.

"Мужчинам необходимо помнить о необходимости употреблять в пищу различные продукты, богатые пребиотиками, чтобы замедлить процесс старения", - отметила специалист по здоровью кишечника Кара Ландау. Она рекомендует чаще есть спаржу, причем в любом виде: запеченную, жареную или приготовленную на пару. Она богата пребиотиками, которые способствуют росту числа полезных бактерий в кишечнике.

Диетолог Джанет Коулман объяснила, что с возрастом организм вырабатывает все меньше и меньше незаменимых для здоровья кожи жирных кислот, поэтому после 50 лет особенно важно отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием омега-3. Она предложила чаще есть рыбу. К самым полезным видам рыбы она отнесла лосось, атлантическую скумбрию, треску, сельдь и тунец.

Специалист Марисса Мешулам назвала употребление зелени одним из лучших способов замедлить старение. Шпинат, капуста и руккола богаты витамином K, который оказывает противовоспалительное действие на организм. Он может быть полезен при таких возрастных недугах, как сердечно-сосудистые заболевания, остеоартрит и остеопороз.

Мешулам также посоветовала включить в рацион орехи, например, миндаль, потому что они содержат витамин E, который известен тем, что поддерживает здоровье и молодость кожи и предотвращает появление мимических морщин. Не стоит забывать и о ягодах и фруктах, добавляет диетолог, они также богаты антиоксидантами и помогут сохранить молодость кожи. Если нет возможности есть свежие фрукты, Мешулам предлагает покупать натуральные ягодные батончики.