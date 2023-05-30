12 уникальных небоскрёбов, победивших в конкурсе Skyscraper Competition

Архитектурный журнал eVolo, который ещё в далёком 2006 году учредил конкурс Skyscraper Competition, посвящённый разным смелым проектам небоскрёбов, назвал победителей 2023 года. Помимо триумфаторов, было отмечено больше десятка работ, и, что особенно приятно, в основном проекты были направлены на борьбу с экологическими проблемами. Кто знает, возможно, в скором будущем мы увидим эти здания претворёнными в жизнь. И что ещё более важно - это и спасёт нашу планету!

Первое место: Кочевые мегаполисы

Страна: Китай

Данный проект направлен на вопрос решения проблемы жилья для мигрантов и тех, кто постоянно переезжает с места на место. Капсула относительно компактная, а её конструкция состоит из неподвижной части (например, кухня и туалет расположены в фиксированных частях дома для соединения систем трубопроводов) и вращающейся части, в которую входят остальные жилые помещения. Капсула закрывает вопрос психологического комфорта жильца, связанного с переездом, а также экономит ресурсы для строительства новых домов для качующих по планете людей.

Второе место: Небоскрёб Ocean Re-clamation

Страна: Новая Зеландия

Небоскрёб является потрясающим примером инновационной идеи, которая решает проблему пластикового загрязнения, а также способствует сохранению биоразнообразия и дикой природы. Во-первых, сама башня будет построена из переработанного пластика. Во-вторых, она устроена так, чтобы, двигаясь по естественному течению, собирать пластиковый мусор, который позже будет отправлен на переработку. Ну а в-третьих, благодаря уникальному дизайну, небоскрёб имеет обширные пространства и балконы, на которых могут располагаться деревья и другие природные объекты, которые привлекают птиц, чтобы жить и гнездиться.

И ещё один важный момент: помимо сбора пластика системы небоскрёба предназначены и для устранения разливов нефти в океане.

Третье место: K8 Лесной взлёт

Страна: Германия

Небоскрёб К8 стремится защитить экосистему тропических лесов Амазонки от антропогенного ущерба, улучшая при этом условия жизни как своих биоразнообразных обитателей, так и соседних сообществ.

Ну а ниже вы можете ознакомиться с другими архитектурными проектами, которые были удостоены внимания жюри.

Пластиковый небоскрёб из дутых панелей

Страна: США

Небоскрёб представляет собой место, где пластиковые отходы могут быть полезны. Сама башня построена из переработанного пластика, а панели, надутые сжатым воздухом, можно превратить в паровые шары, которые будут опылять территории вокруг.

Спиральный фермерский небоскрёб

Страна: Индонезия

Спиральный фермерский небоскрёб - это система вертикального земледелия. Растения располагаются в здании так, что не затеняют друг друга и получают достаточное количество солнечного света для активного роста. Движущей силой, обеспечивающей питание растений, а также мобильность лотков, выступает поток воды. Для минимизации энергозатрат, используются системы испарительного охлаждения и системы геотермального отопления.

Ворота Каира

Страна: Китай

Каир - один из самых страдающих от недостатка питьевой воды городов в мире. Система небоскрёбов "Ворота Каира" включает в свою конструкцию натяжную мембрану для получения водных ресурсов путём сбора тумана из воды Нила. Захваченные водные ресурсы, выделенные из тумана, будут использоваться для выращивания пустынных водорослей, которые заменят удобрения. А также этой жидкостью можно орошать сельскохозяйственные угодья и использовать для повседневных нужд жителей. Сами же небоскрёбы выступят полноценными жилыми помещениями.

Ветряная посевная башня

Страна: Китай

Посевная башня создана для того, чтобы остановить опустынивание Монголии и восстановить естественную экологию и национальную экономику страны, засеяв поля для выпаса и, тем самым, вновь повысить уровень животноводства. Сама башня разработана с учётом уникальных условий сильного ветра Монголии для разбрасывания семян трав. Сеялка использует принцип ускорения сопла Лаваля, которое может увеличить скорость ветра в 10 раз только за счёт изменения поперечного сечения, так что семена можно высеивать на землю на расстоянии 1 км.

Небоскрёб-оригами

Страна: Китай

Фиджи известны своими циклонами и прочими разрушительными природными явлениями. Небоскрёб-оригами - это место, где можно будет укрыться от тропических циклонов. Также здание способно стать местом, которое обеспечит занятость населения. А ещё здесь можно вести метеорологические наблюдения и обустроить места обитания для птиц. В нормальных условиях система будет плоской и подойдёт для развития сельского хозяйства и рыболовства, но как только появятся тропические циклоны, она свернётся, чтобы защитить людей, птиц и корабли.

ПРИМУС: терраформирующая структура Марса

Страна: Китай, США

Системы Примус предусматривают создание промышленных структур, которые будут использовать современные технологии для постепенного изменения марсианской среды, чтобы сделать её пригодной для проживания людей. Внутреннее пространство под системой задумано как первоначальное жильё для исследователей и обитателей Марса, а также оно обеспечит необходимую инфраструктуру для исследований.

Антарктическая спасательная линия

Страна: Китай

Дабы притормозить таяние ледников и неминуемую экологическую катастрофу, был разработан комплекс, который будет поглощать тепло из трещин земной коры (которое ускоряет таяние) и преобразовывать его в электричество, которое затем будет заряжаться в аккумуляторных батареях. Аккумуляторные подводные лодки из других районов будут перевозить сюда разряженные батареи, а полные - в другие районы для использования. А кроме того, верхняя часть башни может создавать лёд, который постепенно будет скапливаться на верхних стенах пещер, укрепляя и восстанавливая ледники.

Небоскрёб возрождения

Страна: Китай

Суть проекта этого небоскрёба - помочь восстановлению Большого Барьерного рифа, увеличить популяцию кораллов и восстановить морскую экосистему.

Как говорят авторы проекта: "Жизнь зародилась в океане, и это не только возрождение кораллов, но и возрождение человечества".

Кит: Коралловый лес

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Страна: Южная Корея

Кит - это ещё одна система, призванная восстановить морскую экосистему за счёт сбора пластика и прочего мусора, который активно скапливается на водной поверхности. На внешней подводной поверхности строения находятся кораллы, которые отлично гармонизируют с морской фауной. Также генераторы активно обогащают кислородом пространство вокруг, что помогает свободно и естественно дышать и передвигаться различным морским обитателям.

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