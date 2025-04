https://news.day.az/unusual/1747659.html

Трое друзей пропали без вести после загадочного звонка

В Бразилии более двух недель разыскивают троих приятелей, которые пропали после таинственного телефонного звонка. Как передает Day.Az, об этом пишет Need To Know (NTK). 24-летний Педро Энрике Ди Бенедетто Родригес, 22-летний Витор Хуан Сантьяго и 18-летняя Каролина Оливейра де Лима бесследно исчезли 6 апреля.