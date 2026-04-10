100-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

Житель штата Колорадо, США, Джон Маззелла отметил 100-летний юбилей и рассказал, как ему удалось так долго прожить. Его слова передает People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главным секретом долголетия Маззелла назвал активный образ жизни. Он рассказал, что, несмотря на возраст, по-прежнему поднимает тяжести и регулярно выходит на прогулки. Мужчина заявил, что планирует дожить минимум до 110 лет.

Маззелла 30 лет прослужил в Военно-воздушных силах США. Он участвовал во Второй мировой, Вьетнамской и Корейской войнах.

В 2023 году он рассказывал Stars and Stripes, что мечтал стать метеорологическим наблюдателем. Во время войны метеорологи предсказывают погоду для более точного планирования операций. На эту работу могли претендовать только люди с показателем IQ выше 110. У Маззеллы коэффициент интеллекта составлял 108.

Несмотря на это, мужчине удалось уговорить сержанта взять его наблюдателем. Маззеллу отправили в Берлин, где он встретил будущую жену. Вскоре у новобрачных родилась дочь, и они переехали в США.

Более 10 лет назад жены Маззеллы не стало. По словам мужчины, хоть он и потерял любимого человека, он не отрекся от оптимистического отношения к жизни.