Ученые приблизились к разгадке тайны Ноева Ковчега

Американские исследователи заявили о возможном обнаружении подземных структур, которые могут соответствовать библейскому описанию помещений Ноева ковчега. Речь идет о геологической формации Дурупынар на востоке Турции.

Команда проекта Noah's Ark Scans использовала георадар для изучения структуры объекта и выявила под поверхностью сеть упорядоченных полостей. По словам исследователя Эндрю Джонса, обнаруженные "коридоры" сходятся к крупному центральному пространству, которое он описывает как аналог атриума. Такая конфигурация, по мнению авторов, может соответствовать описанию ковчега как сооружения с несколькими внутренними отсеками.

Дополнительные данные были получены с помощью инфракрасной термографии, которая также указала на наличие скрытых структур, отличающихся от окружающих пород. Ранее, в 2024 году, исследователи зафиксировали угловатые объекты на глубине до шести метров, что может указывать на наличие помещений под поверхностью.

Анализ почвы показал повышенное содержание калия - это может быть связано с разложением органических материалов, включая древесину. Кроме того, ученые отметили различия в растительности: трава внутри формации отличается по цвету от окружающей, что также рассматривается как косвенный признак изменения состава грунта.

Формация Дурупынар была обнаружена в 1948 году после сильных дождей и землетрясений. Ее размеры и форма приблизительно соответствуют параметрам, указанным в библейских текстах, что давно стало причиной дискуссий. Однако большинство геологов по-прежнему считают объект естественным образованием.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные данные не являются окончательным доказательством искусственного происхождения структуры. В дальнейшем они планируют бурение и использование камер для прямого изучения внутренних полостей, чтобы уточнить природу обнаруженных объектов.