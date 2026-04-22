Стало известно, почему Мраморное море в Турции стало коричневым

У побережья Текирдага в акватории Мраморного моря зафиксировано необычное изменение цвета воды: отдельные участки стали оранжевыми и коричневыми. Это явление связано с массовым размножением микроскопического планктона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Haber 7, причиной изменения цвета воды стал бурный рост популяции Noctiluca scintillans - одноклеточного морского организма, известного как "ночесветка". Этот вид способен вызывать так называемое "цветение воды", при котором высокая концентрация клеток изменяет визуальный спектр поверхности моря.

По словам специалиста Университета Намик Кемаль, Локмана Хакана Тесера, подобные явления являются сезонными и напрямую зависят от температуры воды. В теплый период года создаются идеальные условия для быстрого размножения планктона, что приводит к резкому увеличению их численности.

В зависимости от плотности и вида планктона вода может менять цвет - от розового и оранжевого до бурого и красноватого. Эксперты отмечают, что такие изменения являются естественным процессом и не являются аномальными, отражая динамику морских экосистем в условиях сезонных климатических колебаний.