Кто больше склонен к магическому мышлению?

В основном к категории склонных к магическому мышлению людей относятся: малообразованные и материально необеспеченные люди, пережившие тяжелые и внезапные утраты (ребенка, дома, страны, дееспособности и т.п.), имеющие психические и личностные расстройства, а также переживающие возрастной кризис.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказала доцент кафедры "Возрастная психология им. Обуховой" факультета "Психология образования" Дарья Красило.

"Несрабатывание рациональных убеждений и стратегий поведения заставляет людей с неустойчивой психикой, а также в периоды больших возрастных перестроек, к которым относятся подростково-юношеский период и кризис среднего возраста (40-60 лет), обращаться, как в старые добрые времена, за советами к магам, колдуньям, гаданию на картах, мистическим обрядам для того, чтобы хоть как-то почувствовать устойчивость, совладать с тревогой и напряжением, а также облегчить переживание горя, утраты и ощущение внутренней пустоты, связанной с потерей смысла жизни", - рассказала Красило.

Однако возраст здесь не так важен, как состояние человека. Кризис может накрыть не только в подростковом или среднем возрасте. Именно в этот момент человек становится уязвимым.

Кроме того, нельзя не учитывать и влияние медиасреды. Популярность программ про экстрасенсов, астрологию и другие подобные практики усиливает интерес к теме, нормализует ее и делает более доступной.

"Средства массовой информации, как камертон, настраиваются на эмоциональное состояние людей, спрос рождает предложение, и эфир все больше заполняют и становятся востребованными передачи и статьи о сверхъестественном, магическом, потустороннем. Таким образом, часть людей находят своеобразный путь ухода от травмирующей реальности", - заключила специалист.