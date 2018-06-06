Больной раком легких парень вдохновил пользователей Сети - ФОТО

Пользователи Reddit восхитились силой воли 21-летнего Джареда Уэлса (Jared Wells), страдающего муковисцидозом и раком легких. Молодой человек за восемь недель пришел в спортивную форму, прокачал мышцы и добился кубиков на прессе, чем похвастался в соцсетях. Фото появилось на Reddit и быстро выбилось в топ ресурса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уэллс начал ходить в тренажерный зал всего несколько месяцев назад с разрешения врачей. Охват его руки составлял немногим больше 20 сантиметров, а ноги - чуть более 30 сантиметров.

Шефство над Джаредом взял отец его друга Боб Доннели, который выложил первый снимок с хилым Уэллсом в Facebook.

Фото стало вирусным, а молодой человек после неожиданной славы продолжил тренировки. Результаты прогресса он стал публиковать в своем Instagram-аккаунте.

После восьми недель упорных тренировок он представил свои достижения. Уэллс признался, что никогда бы не заметил разницы между своим телом до начала тренировок и его состоянием спустя два месяца занятий, если бы не посмотрел, как он выглядел в первый день после спортзала.

Пользователи Instagram иReddit отмечают, что опыт Джареда вдохновляет. "Этот чертов чемпион человеческого духа", - восхищается посетитель Reddit с ником Rand0mtask.

"Поздравляю, Джаред! Надеюсь, вы знаете, насколько сильно вы воздействуете на других", - обратился к начинающему культуристу другой юзер.

Пользователи отметили, что после подвигов Уэллса не осталось оправданий для того, чтобы не идти в спортзал.

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