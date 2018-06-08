Эрдоган:Турция может нанести удары по трем иракским регионам
Анкара может нанести ударо по иракским регионам Кандиль, Синджар и Махмур, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Если иракские власти не смогут справиться с Рабочей партией Курдистана (РПК), то Турция не прося ни у кого разрешения нанесет удары по иракским регионам Кандиль, Синджар и Махмур", - сказал Эрдоган. со ссылкой на
Отметим что накануне ВС Турции установили контроль над базой террористической организации РПК в районе Авашин на севере Ирака.
Напомним что ранее пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал сказал, что ВС Турции продвигаются на север Ирака, устанавливая контроль над позициями террористической организации РПК.
Унал отметил, что власти Турции неоднократно заявляли о том, что в любой момент могут начаться военные операции на севере Ирака, направленные против боевиков РПК.
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