Эрдоган:Турция может нанести удары по трем иракским регионам

Анкара может нанести ударо по иракским регионам Кандиль, Синджар и Махмур, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Если иракские власти не смогут справиться с Рабочей партией Курдистана (РПК), то Турция не прося ни у кого разрешения нанесет удары по иракским регионам Кандиль, Синджар и Махмур", - сказал Эрдоган. со ссылкой на

Отметим что накануне ВС Турции установили контроль над базой террористической организации РПК в районе Авашин на севере Ирака.

Напомним что ранее пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал сказал, что ВС Турции продвигаются на север Ирака, устанавливая контроль над позициями террористической организации РПК.

Унал отметил, что власти Турции неоднократно заявляли о том, что в любой момент могут начаться военные операции на севере Ирака, направленные против боевиков РПК.

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