Эрдоган: Север Ирака очень скоро будет полностью очищен от террористов

Север Ирака, и в частности Кандиль, очень скоро будет полностью очищен от террористов, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в субботу турецкие СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Как отметил Эрдоган, север Ирака является логовом террористов РПК, и если власти Ирака не способны очистить этот регион, то ВС Турции сделают все возможное для очистки этих земель от террористов.

Отметим, что ранее ВС Турции установили контроль над базой террористической организации РПК в районе Авашин на севере Ирака.

Напомним, что ранее пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал сказал, что ВС Турции продвигаются на север Ирака, устанавливая контроль над позициями террористической организации РПК.

Унал отметил, что власти Турции неоднократно заявляли, что в любой момент могут начаться военные операции на севере Ирака, направленные против боевиков РПК.

Ранее сообщалось, что в рамках операции против террористической организации РПК на севере Ирака турецкие военные продвинулись вглубь иракской территории на 73 километра.

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