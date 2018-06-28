Норвегия примет часть мигрантов с судна Lifeline

Норвегия примет 15 мигрантов с зашедшего на Мальту судна Lifeline по ежегодной предусмотренной в бюджете квоте. Об этом говорится в сообщении главы МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщение опубликовано на сайте норвежского МИД. "Правительство приняло решение в связи с ситуацией у берегов Мальты принять 15 человек. Эти 15 человек будут включены в ежегодную квоту для беженцев, которая прописана в бюджете", - говорится в сообщении.

Глава МИД подчеркнула, что на этот шаг норвежские власти идут в свете сложной гуманитарной катастрофы, а также из солидарности к европейским партнерам. "Миграционные вызовы требуют принятия мер на европейском уровне, и сейчас мы делаем вклад в общеевропейское разрешение ситуации", - приводятся в сообщении слова Серейде.

Ранее премьер Мальты Джозеф Мускат заявлял, что мигрантов, прибывших на борту Lifeline, готовы принять Мальта, Франция, Ирландия, Италия, Португалия, Люксембург, Нидерланды и Бельгия.

Судно находилось у берегов Мальты в течение пяти дней после спасательной операции у берегов Ливии, не имея возможности причалить из-за противоречий с властями.

Утром 27 июня судно получило разрешение войти в территориальные воды Мальты. Lifeline ожидало этого разрешения с утра 26 июня, когда капитан заявил, что множество людей на борту страдают морской болезнью.

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