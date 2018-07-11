Впервые после переизбрания Эрдоган передал президентские полномочия
11 июля 2018 11:12 370
После переизбрания на пост президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые передал полномочия главы государства вице-президенту Фуату Октайу. Об этом говорится в сообщении турецкой газеты "Resmi Gazete", опубликованном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В сообщении отмечается, что полномочии были переданы в связи с участием Эрдогана в саммите НАТО в Брюсселе.
Отметим, что накануне сообщалось, что согласно недавним изменениям в связи с переходом на президентскую форму правления, полномочия президента Турции в случае его отсутствия в стране будут переданы вице-президенту.
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