В Иране начались массовые аресты пользователей соцсетей
18 июля 2018 17:49 175
В результате операции, проведенной полицией на юге Ирана в городе Бендер-Аббас, были задержаны 46 пользователей социальных сетей. Об этом сообщает Araznews, передает Day.Az со ссылкой на Report.
8 из задержанных - женщины.
Сообщается, что они были арестованы за распространение фотографий не соответствующих местным устоям.
Большинство задержанных - фотографы, сотрудники салонов красоты и домов торжеств. В связи с фактом в полиции заявили: "Они в организованный форме провели эту акцию с целью навредить культуре Исламской Республики".
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