В Иране начались массовые аресты пользователей соцсетей

В результате операции, проведенной полицией на юге Ирана в городе Бендер-Аббас, были задержаны 46 пользователей социальных сетей. Об этом сообщает Araznews, передает Day.Az со ссылкой на Report.

8 из задержанных - женщины.

Сообщается, что они были арестованы за распространение фотографий не соответствующих местным устоям.

Большинство задержанных - фотографы, сотрудники салонов красоты и домов торжеств. В связи с фактом в полиции заявили: "Они в организованный форме провели эту акцию с целью навредить культуре Исламской Республики".

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