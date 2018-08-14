В Норвегии будут бесплатно выдавать героин наркоманам

Правительство Норвегии обеспечит 400 наркоманов бесплатным героином для повышения качества их жизни. Соответствующее решение было принято в рамках эксперимента, который стартует в 2020 году, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

При этом пока что не определено, по какому принципу будут выбирать участников эксперимента и в каком количестве врачи будут выписывать наркотики. Между тем, сторонники программы уверяют, что доступ к героину позволит снизить смертность от передозировки тяжелых наркотиков и поможет в борьбе с преступностью.

Как заявил министр здравоохранения страны Бенти Хой, программа предлагает решение, способное улучшить качество жизни наркоманов, для которых недоступны действующие в стране способы борьбы с зависимостью.

Стоит напомнить, что в 2017 году Норвегия провела референдум по декриминализации наркотиков - тогда большинство граждан страны поддержали это решение, чтобы фокус в проблеме наркотиков сместился с наказания на лечение наркоманов. При этом власти отказываются легализовать так называемые "легкие наркотики".

Также добавим, что в Норвегии - один из самых высоких показателей смертности от передозировки наркотиками в Европе. В 2015 году в этой стране погибли 80 человек на миллион жителей страны. Лекарственная героиновая терапия уже принята в таких странах, как Швейцария, Дания и Нидерланды.

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