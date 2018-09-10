У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане недалеко от островов Новой Зеландии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки были зафиксированы в понедельник в 16.19 по местному времени (07.19 мск). Эпицентр землетрясения располагался в приблизительно 61 километре к юго-западу от острова Л'Эсперанс. Очаг залегал на глубине 111 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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