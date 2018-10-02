Европу захлестнет эра массовых лесных пожаров

Частота пожаров и их площади на юге Европы почти удвоятся в ближайшие несколько десятилетий, если человечество не сможет удержать глобальное потепление на отметке в 1,5 градуса Цельсия. К такому выводу пришли климатологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Результаты наших расчетов, как и растущие социальные и экономические последствия от пожаров в последние годы, говорят о том, что нам следует радикально переосмыслить те меры, которые сегодня применяются для защиты лесов. Глобальное потепление может полностью обнулить эти меры, и Европе следует начать готовиться к мощным пожарам прямо сейчас", - заявил Марко Турко (Marco Turco) из университета Барселоны (Испания).

Как объясняют исследователи, сухость лесов крайне сильно влияет на их пожароустойчивость - чем суше лесная подстилка и чем меньше воды содержится в самих деревьях, тем выше вероятность того, что случайные возгорания в результате ударов молний или деятельности человека станут причиной масштабных пожаров, охватывающих большие территории.

Глобальное потепление повышает сухость лесов, что, как сегодня считают некоторые ученые, может объяснять то, почему частота пожаров в Сибири и в Калифорнии заметно выросла в последние годы.

Турко и его коллеги решили проверить, как изменится ситуация на юге Европы, где уровень осадков всегда был относительно низким, используя данные по частоте пожаров, влажности почвы и другим климатическим параметрам, которые собирали спутники НАСА и ЕКА.

Проанализировав эту информацию, ученые составили формулу, которая позволяет определять площадь и частоту пожаров по тому, как часто выпадают осадки, как быстро испаряется влага и как часто происходят засухи, и добавили ее в несколько популярных моделей, используемых сегодня экспертами ООН при оценке последствий изменений климата.

Проверив их работу на уже накопленных данных о пожарах в Европе, ученые использовали эти модели для оценки того, как изменится ситуация, если Парижское климатическое соглашение будет исполнено, и глобальное потепление будет удержано на отметке в 1,5 градуса Цельсия, а также при более негативных вариантах развития событий.

Как показали эти расчеты, фактически во всех случаях южные и центральные регионы Европы ожидает наступление эры массовых лесных пожаров. Даже в самом благоприятном случае, частота пожаров на юге субконтинента вырастет примерно на 40%, и сильнее всего этот процесс затронет центральные регионы Испании, юг Франции и север Греции.

Если же температуры поднимутся на 2,5-3 градуса Цельсия, то тогда частота пожаров и их размах в среднем вырастут примерно на 100%, а в Испании, Португалии и на Иберийском полуострове их частота вырастет в 2,5-3 раза.

Как надеются ученые, их расчеты привлекут внимание экспертов экологических министерств стран Европы и их чиновников, и послужат поводом для создания более масштабной и качественной системы предсказаний и наблюдений за лесными пожарами.