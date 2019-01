В США мобильное приложение прогнозов погоды заподозрили в слежке за пользователями

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) подали в суд на компанию, владеющую популярным мобильным приложением The Weather Channel (TWC), которое позволяет узнать прогноз погоды в конкретном районе. Они утверждают, что программа без согласия пользователей собирает данные об их перемещениях и продает такие сведения сторонним компаниям. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press.

По его данным, в иске, поданном в суд округа Лос-Анджелес, прокуратура заявляет, что компания TWC Product and Technology, являющаяся владельцем и оператором приложения, вводит пользователей в заблуждение, собирая информацию об их местоположении с помощью встроенных в смартфоны средств геолокации не только для отображения быстрого и точного прогноза погоды. Как утверждают власти, TWC продавала эти сведения десяткам интернет-сайтов и рекламодателей, а также компаниям, занимающимся анализом поведения потребителей.

Авторы иска просят суд запретить оператору продолжать заниматься подобной практикой и приговорить к выплате штрафа в размере до $2,5 тыс. за каждый случай нарушения. Как заявил прокурор Лос-Анджелеса Майкл Фойер, принципы, согласно которым TWC использует собираемую ею информацию, прописаны в пользовательском соглашении слишком нечетко и не дают ясной картины.

"В течение многих лет TWC обманным путем с помощью приложения The Weather Channel накапливала личные геоданные пользователей, поминутно следя за их местоположением днем и ночью, заставляя верить в то, что их данные будут использоваться только для предоставления им прогнозов погоды", - отмечается в иске. "Однако TWC наживалась на этих данных, используя их для получения финансовой выгоды и для целей, не имевших никакого отношения ни к погоде, ни к приложению", - говорится в нем.

Американская корпорация IBM, которая является материнской компанией TWC, заявила, что последняя всегда была открыта в том, что касается использования данных о местоположении и не пыталась обмануть пользователей. В связи с этим поданный иск, по мнению IBM, является несостоятельным.

TWC ранее принадлежала компании The Weather Company, которая также была владельцем кабельного телеканала круглосуточных прогнозов погоды The Weather Channel. IBM в 2015 году приобрела ряд активов The Weather Company за $2 млрд, включая TWC и ее мобильное приложение. Телеканал при этом был продан другой компании и сейчас не имеет какого-либо отношения ни к приложению, ни к IBM.