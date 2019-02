Картина "Рома" (Roma) мексиканского режиссера Альфонсо Куарона получила премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом объявили в воскресенье на 91-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию из кинотеатра Dolby ведет телеканал ABC,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Фильм "Рома" был явным фаворитом в данной номинации. Большинство американских СМИ, специализирующихся на новостях о Голливуде, прогнозировали, что награду получит лента Куарона. В номинации также были представлены картины "Капернаум" (Capernaum, Ливан), "Холодная война", (Cold War, Польша), "Работа без авторства" (Never Look Away, Германия) и "Магазинные воришки" (Shoplifters, Япония).

Куарон в воскресенье также получил статуэтку за операторское мастерство. Лента "Рома", повествующая о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах, ранее получила "Золотой глобус" в категории "Лучший иностранный фильм". Кроме того, картина получила награду "Выбор критиков" (Critics' Choice Movie Awards) в номинации "Лучший фильм".