КНДР и США совместными усилиями преодолевают недоверие и проблемы, стоящие между двумя государствами. Об этом в среду перед началом второго саммита КНДР - США заявил лидер народно-демократической республики Ким Чен Ын, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент [Трамп] проявил мужество, приняв участие в этом саммите. Наши страны совместными усилиями преодолевают недоверие и проблемы. Я уверен, что этот саммит принесет реальный результат", - отметил Ким Чен Ын.

Дональд Трамп в свою очередь выразил уверенность в том, что второй саммит "будет очень успешным". "Председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын - великий лидер", - добавил Трамп.