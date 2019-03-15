Анкара не откажется от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Об отказе от закупки С-400 не может быть и речи", - заявил турецкий лидер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Касаясь экономической ситуации в стране, глава государства выразил уверенность, что "несмотря на растущие проблемы в мировой экономике, турецкая экономика сможет показать положительные темпы роста, начиная со 2-го квартала текущего года".

"Кризисы остались позади. В 2019 году Турция выйдет на еще более высокий уровень развития", - добавил президент Эрдоган.