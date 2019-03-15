Эрдоган: Анкара не откажется от закупки С-400
15 марта 2019 07:55 174
Анкара не откажется от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Об отказе от закупки С-400 не может быть и речи", - заявил турецкий лидер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Касаясь экономической ситуации в стране, глава государства выразил уверенность, что "несмотря на растущие проблемы в мировой экономике, турецкая экономика сможет показать положительные темпы роста, начиная со 2-го квартала текущего года".
"Кризисы остались позади. В 2019 году Турция выйдет на еще более высокий уровень развития", - добавил президент Эрдоган.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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